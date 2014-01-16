На Антимайдані пояснили причину появи колон у Маріїнському парку
У Маріїнському парку відбулася неформальна прес-конференція коменданта наметового містечка учасників акції "За наведення порядку в Києві" Олександра Зінченка.
"Побудову в колони не слід розглядати як мету провокацій. Це - традиційні побудови, які проходять у нас кожен вечір. Їх мета - перелік і перекличка учасників нашої акції", - заявив комендант, повідомляє "Обозреватель".
На запитання кореспондента телеканалу ICTV, чи будуть антимайданівці виконувати функції виконавчої служби і підуть вони до євромайданівцям, яким суд заборонив мітингувати, Зінченко запропонував спочатку запитати про це у прихильників євроінтеграції.
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"Не знаю, чи довго вони збираються ще там стояти, але ми будемо стояти в Маріїнському парку, поки не наведемо в Києві порядок. Зараз у нашій країні проходять важливі процеси, Верховна Рада прийматиме бюджет на 2014 рік, а цей документ дуже важливий" , - підсумував він.
Нагадаємо, 15 січня, окружний адмінсуд Києва заборонив учасникам акцій протесту проводити заходи, а також використовувати гучномовці та встановлювати сцени в центрі столиці в період з 8 січня по 8 березня 2014 року.
Раніше народний депутат Анатолій Гриценко у своєму Facebook написав про отримання інформації про план штурму Євромайдану.
В Україні відбуваються масові акції прихильників євроінтеграції. Вони почалися 21 листопада після оголошення урядом про припинення підготовки Угоди про асоціацію з ЄС, яке планувалося оформити на саміті Східного партнерства у Вільнюсі.
На Майдані Незалежності в Києві проходить безстрокова акція протесту.
У ніч на 30 листопада "Беркут" силою розігнав активістів з Майдану Незалежності в Києві. На Майдан приїхали машини з краном встановлювати новорічну ялинку. Після цього відбулися сутички між активістами і правоохоронцями.
У ніч 11 грудня "Беркут" знову спробував розігнати активістів Євромайдану, однак мітингувальникам вдалося встояти.