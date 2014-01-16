Раду оточили понад тисяча прихильників влади

Як передає кореспондент УНІАН, вони, зокрема вишикувалися в колону на проїжджій частині. Їх понад тисяча осіб.

Люди тримають прапори і символіку Партії регіонів та прапори України, а також плакати з гаслами: “Бюджет-2014 - стабільність та економічне зростання!”.

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Учасники акції вигукують гасла щодо необхідності ухвалення бюджету.

Довкола будівлі парламенту та на площі Конституції стоять близько 20 автобусів міліції. Правоохоронці також чергують по периметру площі Конституції.

Зі сцени мітингу зараз виступає народний депутат від Партії регіонів Олена Бондаренко. Її виступ присвячений ухваленню держбюджету-2014.