У ПР обіцяють три тисячі донеччан на мітингу під Радою
09:45, 16 січня 2014Політика
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У сьогоднішньому мітингу під Верховною Радою на підтримку ухвалення державного бюджету на 2014 рік візьмуть участь близько 3 тисяч прихильників Партії регіонів, які прибули з Донецької області
У мітингу візьмуть участь близько трьох тисяч донеччан / Фото: сайт ПР
Цей факт УНІАН підтвердили в облорганізації Партії регіонів, зазначивши, що саме стільки жителів регіону вирушили 15 січня з Донецька на замовлених автобусах і потягу до Києва.
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В облорганізації Партії регіонів наголосили, що питання ухвалення бюджету «стало питанням виживання мільйонів українських сімей, особливо тих, хто працює в бюджетній сфері, і життєвий рівень більшості з них залежить від своєчасного ухвалення головного фінансового документа країни».
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