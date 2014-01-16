У ПР обіцяють три тисячі донеччан на мітингу під Радою

Цей факт УНІАН підтвердили в облорганізації Партії регіонів, зазначивши, що саме стільки жителів регіону вирушили 15 січня з Донецька на замовлених автобусах і потягу до Києва.

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В облорганізації Партії регіонів наголосили, що питання ухвалення бюджету «стало питанням виживання мільйонів українських сімей, особливо тих, хто працює в бюджетній сфері, і життєвий рівень більшості з них залежить від своєчасного ухвалення головного фінансового документа країни».