У ПР сподіваються на компроміс при прийнятті бюджету

Про це заявив народний депутат України, член парламентської фракції ПР Володимир Сальдо в ефірі телеканалу «Рада».

«Зважаючи на кількість депутатів у парламентській більшості, я на 80% упевнений, що сьогодні головний фінансовий документ країни буде ухвалено. У ньому закладені основні напрямки розвитку держави, які забезпечують стабільність заробітної плати бюджетникам, пенсій, соціальних виплат. Інша справа, що держбюджет – це той документ, який необхідно доопрацьовувати упродовж року», - зауважив Володимир Сальдо.

«Державний бюджет слід ухвалити, бо він потрібен, у першу чергу, людям. Яким би не був цей бюджет, він ніколи не буде задовольняти всіх, завжди буде критика. Ось опозиція його критикує, і це її право. Опозиція існує не для того, щоб блокувати роботу парламенту, а щоб звертати увагу на недоліки, відстоювати слабкі позиції, зокрема, у цьому фінансовому документі. Ми також маємо питання до бюджету, дискутуємо під час засідань комітетів – це є робочий процес. Тому я сподіваюсь, що парламентська більшість і опозиція в такому ж робочому процесі порозуміються, після чого держбюджет-2014 буде ухвалено», - підсумував він.