Всі депутати, які сьогодні голосували, підтвердять свої голоси підписами - Єфремов

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов.

Він підкреслив, що підкріплення підписами буде зроблено для того, щоб не виникало жодних питань про недостатню кількість голосів для ухвалення рішень.

За словами лідера фракції, сьогодні в голосуванні від Партії регіонів брали участь 202 народних депутата, які входять до фракції, і один депутат - Микола Круглов, який обраний до парламенту, і вже написав заяву про входження до складу фракції ПР.

«Ми чітко знали, що у нас 32 людини голосує від комуністів, а 203 - голосують фактично від Партії регіонів», - заявив Єфремов.

При цьому він додав, що зараз ще виникає питання у зв'язку з тим, що низка позафракційних депутатів підтримували законопроекти, і вони готові своїми підписами підтвердити свої голоси, але, оскільки голова Рахункової комісії ВР не зміг їх рахувати, тому озвучувалася цифра 235 народних депутатів, тобто кількість депутатів від Партії регіонів і КПУ.

На прохання журналістів пред'явити ці підписи, Єфремов сказав, що з цього приводу необхідно звертатися до секретаріату ВР.

«Я задоволений, що голосування провели у сесійному залі, що нам вдалося показати всій країні, хто фактично працює над розвалом нашої державності, хто не хоче приймати навіть основний закон держави - бюджет», - підкреслив Єфремов.

Водночас він додав, що депутати від опозиції поводяться неприйнятно. За словами Єфремова, неприйнятно, коли парламент працює так, що всі «провідні телеканали інших країн показують ту безкультурність, яка існує в нашому сесійному залі».

«Я радий тому, що наші депутати поводяться стримано у цій ситуації, часом пересилюючи себе, і що ми не були ініціаторами жодного конфлікту, який сьогодні відбувався. І при цьому виконали всю програму і всі цілі, які були поставлені на сьогоднішній день», - підкреслив Єфремов.

Як повідомляв УНІАН, опозиційні депутати з 14 січня блокують роботу ВР.

Сьогодні, незважаючи на блокування, народні депутати з провладних фракцій підняттям рук без обговорення ухвалили низку законів.

Голоси «за» оголосив голова Рахункової комісії, депутат від ПР Володимир Олійник. Він буквально через кілька секунд називав кількість парламентаріїв, які нібито проголосували за закон.