Томбінський висловив стурбованість з приводу сьогоднішніх подій у ВР

Про це УНІАН повідомили у Представництві ЄС в Україні.

«Я стурбований тим, у який спосіб сьогодні у парламенті було проголосовано деякі закони. Норми слід ухвалювати з дотриманням належних процедур. В іншому випадку довіра до демократичних інституцій та правової системи опиняється під загрозою», - сказав Томбінський.

Як повідомляв УНІАН, опозиційні депутати з 14 січня блокують роботу ВР.

Сьогодні, незважаючи на блокування, народні депутати з провладних фракцій підняттям рук без обговорення ухвалили ряд законів.

Голоси «за» оголошував голова Рахункової комісії, депутат від Партії регіонів Володимир Олійник. Він буквально через кілька секунд після голосування називав число парламентаріїв, які нібито проголосували за закон.

Пізніше лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов заявив, що всі депутати, які голосували підняттям рук, підтвердять свої голоси персональними підписами.

Він підкреслив, що підкріплення підписами буде зроблено для того, щоб не виникало жодних питань про недостатню кількість голосів для ухвалення рішень.