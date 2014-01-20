Ветерани польської "Солідарності" закликали українців продовжити боротьбу

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, про це йдеться у їхньому відео-ролику, оприлюдненому в неділю, 19 січня.

У близько трихвилинному зверненні до українців четверо активістів "Солідарності" згадали про польський досвід боротьби з комуністичним режимом у 80-ті роки минулого сторіччя та побажали, аби "рух євромайданів" відіграв таку ж роль в Україні.

"Ми підтримуємо вас у боротьбі, тому що розуміємо, що вона повинна тривати. І що не буває свободи за просто так", - сказав багатолітній сенатор пост-комуністичної Польщі та нині суддя суду, відповідального за притягнення до відповідальності найвищих високопосадових осіб у Польщі (Trybunal stanu) Збігнєв Ромашевський.

Ветерани "Солідарності" зазначили, що боротьба у Польщі була нелегкою, закликавши бути готовим до цього теж в Україні.

"Ваші емоції, ваш опір також повинен витримати якийсь час, аби спричинити якусь якісну зміну та щоб ваша свобода визріла у боротьбі", - відзначив Чеслав Бєлєцький, котрий був депутатом польського Сейму.

"Так, як Солідарність посприяла успіху у Польщі, так зичу вам, аби рух євромайданів став рухом змін та успіху України", - додав ще один колишній антикомуністичний діяч та пізніше депутат Сейму Збігнєв Буєк, зауваживши, що особисто був свідком того, як формувався Євромайдан у Харкові.

Генрик Вуєць, котрий зараз є радником Президента Польщі, висловив переконання, що українці обов'язково переможуть, бо "народ завжди врешті-решт виграє".

Він також закликав до взаємної підтримки учасників акції протесту, наголосивши, що так власне було за часів польської "Солідарності".

"Але суть цих солідарних дій, що ми знали, що не можна нікого залишати, потрібно захищати кожного, особливо, якщо його переслідують", - сказав Вуєць.

Ветерани "Солідарності" завершили свій виступ кількома фразами про підтримку учасників акції протесту українською мовою, останньою з яких стала: "Разом та до кінця".

Вони також продемонстрували плакати з лого "Солідарності" у кольорах національного прапору України.