Коморовський стежить за ситуацією в Україні, але не обговорював її з Януковичем - прес-секретар

13:24, 20 січня 2014
Політика
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Президент Польщі Броніслав Коморовський стежить за розвитком ситуації в Україні, але не обговорював її з главою Української держави Віктором Януковичем.

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Про це УНІАН повідомила прес-секретар Президента Польщі Йоанна Тшаска-Вєчорек.

"Ми, звичайно, уважно стежимо за ситуацією, але, за моїми даними, таких контактів не відбувалося", - сказала співрозмовник агентства.

За словами прес-секретаря, канцелярія Президента Польщі повідомить, якщо така розмова відбудеться.

Як повідомляв УНІАН, 2 грудня 2013 року Президент Польщі розмовляв по телефону з Януковичем і закликав його утриматися від силового вирішення конфлікту з учасниками протестів. Телефонна розмова відбулася після того, як 30 листопада вночі "Беркут" силою розігнав мітинг на Майдані Незалежності у Києві, а 1 грудня сталися зіткнення на вулиці Банковій біля Адміністрації Президента.

Снайпери спецпідрозділу міліції "Беркут" стріляють гумовими кулями в журналістів на вул. Грушевського у Києві, у понеділок, 20 січня 2014 р. 

Гільза, гумові кулі та шрапнель, якими снайпери спецпідрозділу міліції ''Беркут'' обстрілюють з травматичної зброї журналістів та учасників протесту на вул. Грушевського у Києві, у понеділок, 20 січня 2014 р
Гільза, гумові кулі та шрапнель, якими снайпери спецпідрозділу міліції "Беркут" обстрілюють з травматичної зброї журналістів та учасників протесту на вул. Грушевського у Києві, у понеділок, 20 січня 2014 р / 
Снайпери спецпідрозділу міліції ''Беркут'' стріляють гумовими кулями в журналістів на вул. Грушевського у Києві, у понеділок, 20 січня 2014 р
Снайпери спецпідрозділу міліції "Беркут" стріляють гумовими кулями в журналістів на вул. Грушевського у Києві, у понеділок, 20 січня 2014 р / 
Снайпери спецпідрозділу міліції ''Беркут'' стріляють гумовими кулями в журналістів на вул. Грушевського у Києві, у понеділок, 20 січня 2014 р
Снайпери спецпідрозділу міліції "Беркут" стріляють гумовими кулями в журналістів на вул. Грушевського у Києві, у понеділок, 20 січня 2014 р / 
Стрілки спецпідрозділу міліції ''Беркут'' тримають в руках травматичну зброю на вул. Грушевського у Києві, у понеділок, 20 січня 2014 р
Стрілки спецпідрозділу міліції "Беркут" тримають в руках травматичну зброю на вул. Грушевського у Києві, у понеділок, 20 січня 2014 р / 
Снайпери спецпідрозділу міліції ''Беркут'' стріляють гумовими кулями в журналістів на вул. Грушевського у Києві, у понеділок, 20 січня 2014 р
Снайпери спецпідрозділу міліції "Беркут" стріляють гумовими кулями в журналістів на вул. Грушевського у Києві, у понеділок, 20 січня 2014 р / 
Снайпери спецпідрозділу міліції ''Беркут'' стріляють гумовими кулями в журналістів на вул. Грушевського у Києві, у понеділок, 20 січня 2014 р
Снайпери спецпідрозділу міліції "Беркут" стріляють гумовими кулями в журналістів на вул. Грушевського у Києві, у понеділок, 20 січня 2014 р / 
Снайпери спецпідрозділу міліції ''Беркут'' стріляють гумовими кулями в журналістів на вул. Грушевського у Києві, у понеділок, 20 січня 2014 р
Снайпери спецпідрозділу міліції "Беркут" стріляють гумовими кулями в журналістів на вул. Грушевського у Києві, у понеділок, 20 січня 2014 р / 
Снайпери спецпідрозділу міліції ''Беркут'' стріляють гумовими кулями в журналістів на вул. Грушевського у Києві, у понеділок, 20 січня 2014 р
Снайпери спецпідрозділу міліції "Беркут" стріляють гумовими кулями в журналістів на вул. Грушевського у Києві, у понеділок, 20 січня 2014 р / 

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