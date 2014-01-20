Коморовський стежить за ситуацією в Україні, але не обговорював її з Януковичем - прес-секретар

Про це УНІАН повідомила прес-секретар Президента Польщі Йоанна Тшаска-Вєчорек.

"Ми, звичайно, уважно стежимо за ситуацією, але, за моїми даними, таких контактів не відбувалося", - сказала співрозмовник агентства.

За словами прес-секретаря, канцелярія Президента Польщі повідомить, якщо така розмова відбудеться.

Як повідомляв УНІАН, 2 грудня 2013 року Президент Польщі розмовляв по телефону з Януковичем і закликав його утриматися від силового вирішення конфлікту з учасниками протестів. Телефонна розмова відбулася після того, як 30 листопада вночі "Беркут" силою розігнав мітинг на Майдані Незалежності у Києві, а 1 грудня сталися зіткнення на вулиці Банковій біля Адміністрації Президента.

Снайпери спецпідрозділу міліції "Беркут" стріляють гумовими кулями в журналістів на вул. Грушевського у Києві, у понеділок, 20 січня 2014 р.