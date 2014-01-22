Опозиція збирається на зустріч з Януковичем, яку заплановано на 13.45 - Яценюк

"О 13.45 ми втрьох (з Кличком і Тягнибоком - УНІАН) йдемо до Януковича. Зустріч підтверджено", - написав політик, якого цитує ТСН.

Нагадаємо, лідер партії "УДАР" Віталій Кличко не зміг у вівторок зустрітися з Віктором Януковичем.

Сьогодні Янукович закликав опозицію сісти за стіл переговорів і зупинити протистояння.

Бої на вул. Грушевського тривають.