Опозиція збирається на зустріч з Януковичем, яку заплановано на 13.45 - Яценюк
13:20, 22 січня 2014Політика
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Про це повідомив лідер фракції "Батьківщина" Арсеній Яценюк на своїй сторінці в Twitter.
Арсеній Яценюк
"О 13.45 ми втрьох (з Кличком і Тягнибоком - УНІАН) йдемо до Януковича. Зустріч підтверджено", - написав політик, якого цитує ТСН.
Нагадаємо, лідер партії "УДАР" Віталій Кличко не зміг у вівторок зустрітися з Віктором Януковичем.
Сьогодні Янукович закликав опозицію сісти за стіл переговорів і зупинити протистояння.
Бої на вул. Грушевського тривають.
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