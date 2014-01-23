На Грушевського знаходиться близько 5 тисяч осіб, люди укріплюють барикади
Активісти на вулиці Грушевського продовжують укріплювати барикади
Як передає кореспондент УНІАН, на даний час на вулиці зберігається спокійна обстановка. Ні правоохоронці, ні мітингувальники не вдаються до жодних активних дій.
Активістам вдалося побудувати з обгорілих конструкцій на стадіоні «Динамо» новий рубіж захисту безпосередньо на території стадіону.
Частина мітингувальників продовжує збирати сніг в мішки та укріплювати старі та нові барикади.
Ніхто з опитаних кореспондентом УНІАН учасників акції не вірить у те, що перемир'я триватиме довго, всі очікують, що в будь-який момент сутички відновляться.
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На Грушевського зараз перебуває понад 5 тисяч осіб. Багато людей приходять подивитись на те, що відбувається.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку лідер «УДАРу» Віталій Кличко заявив мітингувальникам, що домовився з бійцями «Беркута» про те, що вони загасять палаючі автомобільні покришки, але барикади не розбиратимуть.
Кличко закликав обидві сторони призупинити протистояння, поки триватиме другий раунд переговорів з Президентом України Віктором Януковичем. Переговори мають розпочатися о 15.00.