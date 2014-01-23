На Грушевського знаходиться близько 5 тисяч осіб, люди укріплюють барикади

Як передає кореспондент УНІАН, на даний час на вулиці зберігається спокійна обстановка. Ні правоохоронці, ні мітингувальники не вдаються до жодних активних дій.

Активістам вдалося побудувати з обгорілих конструкцій на стадіоні «Динамо» новий рубіж захисту безпосередньо на території стадіону.

Частина мітингувальників продовжує збирати сніг в мішки та укріплювати старі та нові барикади.

Ніхто з опитаних кореспондентом УНІАН учасників акції не вірить у те, що перемир'я триватиме довго, всі очікують, що в будь-який момент сутички відновляться.

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На Грушевського зараз перебуває понад 5 тисяч осіб. Багато людей приходять подивитись на те, що відбувається.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку лідер «УДАРу» Віталій Кличко заявив мітингувальникам, що домовився з бійцями «Беркута» про те, що вони загасять палаючі автомобільні покришки, але барикади не розбиратимуть.

Кличко закликав обидві сторони призупинити протистояння, поки триватиме другий раунд переговорів з Президентом України Віктором Януковичем. Переговори мають розпочатися о 15.00.