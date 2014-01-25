Суди заарештували 12 осіб, яких підозрюють у "масових заворушеннях"

Про це йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури міста Києва.

«Деснянський райсуд Києва за клопотаннями слідчих та процесуальних керівників ухвалив рішення про взяття під варту 5 чоловіків, які були затримані у зв’язку із масовими заворушеннями на вулиці Грушевського», – зазначають речники прокуратури.

В повідомленні підкреслюється, що таке рішення суд ухвалив, «врахувавши докази, зібрані у ході першочергових слідчих дій, а також з огляду на особливу тяжкість злочину, у якому підозрюються затримані».

«Святошинський районний суд за результатом розгляду клопотань слідчих обрав запобіжні заходи у виді тримання під вартою ще 7 особам, яких підозрюють у масових заворушеннях на вулиці Грушевського», – додає прес-служба.

«За матеріалами слідства, вказані особи безпосередньо брали участь у масових заворушеннях біля стадіону «Динамо», що супроводжувалися насильством, підпалами, опором представникам влади із застосуванням зброї», – йдеться в повідомленні.

Чоловіки підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 294 Кримінального кодексу «Масові заворушення» – від 10 до 15 років.