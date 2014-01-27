У ВР зареєстровано законопроект, який забороняє голосувати підняттям рук



Як повідомляє прес-служба народного депутата, за його словами, практика голосування руками застосовується тоді, коли приймаються закони, які значно обмежують конституційні права громадян, а реальних голосів за них немає.

«Так в ручному режимі підправляли бюджет у квітні минулого року, хоча реальних голосів не вистачало. Саме так приймалися і авторитарні закони 16 січня, які позбавили громадян будь-якої можливості відстоювати свої права та свободи», - нагадав Міщенко.

На його переконання на позачерговому засіданні парламенту 28 січня не виключена можливість, що кількома десятками піднятих рук в Україні може бути введений надзвичайний стан.

«У Верховній Раді є система «Рада», законом про Регламент передбачена процедура голосування бюлетенями, всі інші форми – це механізми маніпуляцій і інструмент для прийняття потрібних рішень для влади, не враховуючи думки переважної більшості депутатів. Цю небезпечну практику потрібно зупинити раз і назавжди.», - наголосив Міщенко.