Путін запропонував ЄС подумати про створення ЗВТ з Євразійським економічним союзом

Як передає кореспондент УНІАН, про це російський лідер заявив за результатами проведення саміту РФ-ЄС, який відбувся у вівторок у Брюсселі.

«Потрібно працювати спільно над побудовою нової єдиної Європи. В якості конкретної ідеї ми запропонували керівництву Євросоюзу вивчити можливість формування зони вільної торгівлі між ЄС і створюваним Росією, Білоруссю і Казахстаном Євразійським економічним союзом», - сказав Путін.

Він зазначив, що російській стороні «була заздалегідь відома реакція» Євросоюзу на це питання. «У всякому разі, можна було про це подумати», - додав Президент РФ.