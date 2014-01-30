Бізнесмен з Коломиї помер через пневмонію на Майдані

Про це повідомив мер міста Коломиї Ігор Слюзар, який добре знав померлого, повідомляє "Сегодня".

"Ми разом пропрацювали років двадцять на місцевому заводі "Сільмаш", я - механіком, він - слюсарем. Богдан був дуже кваліфікованим фахівцем, за це ми назвали його "професор", - розповів Сегодня Ігор Слюзар.

За його словами, 52-річний Калиняк провів на Майдані майже два місяці. Останнім часом він майже без сну і відпочинку допомагав пораненим, робив "чорну" роботу, залишався на нічні чергування. Додому Калиняк повернувся хворим та втомленим. А днями активіста з Коломиї не стало. "Коли ми вперше побачилися на Майдані, я дуже здивувався, адже він був дуже спокійною та врівноваженою людиною, ніколи не видавав своїх емоцій.

Як виявилося, на Майдані він провів майже всі два місяці, чотири рази туди їздив точно. Наскільки я знаю, під час сутичок на Грушевського Богдан заробив пневмонію, після того, як там поливали мітингувальників крижаною водою. Ось він і захворів", - розповів мер Коломиї.

Слюзар розповів, що у 90-х Калиняк пішов у приватний бізнес, займався побутовою технікою і відкрив свій магазин. У нього залишилися син і дочка, а нещодавно народилася внучка. На думку мера Коломиї, Калиняк самостійно лікувався на Майдані та запустив перебіг хвороби. "Коли приїхав сюди, йому стало зовсім погано, якщо я не помиляюся, через пневмонію на тлі серцевої недостатності", - розповів мер.

За його словами, учора Богдану Калиняку виповнилося б 53 роки. Поховають активіста вже сьогодні - для цього Народна рада Коломиї виділила гроші, незважаючи на те, що сім'я померлого - цілком заможна. "Просто люди розуміють, що він пішов з життя не через власні амбіції, а в ім'я кожного з нас і майбутнього країни", - вважає мер Коломиї.

За словами друга померлого - Віктора Позника - Калиняк багато допомагав Майдану і грошима, і товаром. "Ми жили в наметах з активістами зі східної України. Одного разу ми вийшли пройтися Києвом і привели на Майдан майже сорок людей. Богдан був дуже доброю людиною, все тримав у собі, не умів лаятися і ніколи не хворів. Навіть не можу зрозуміти, як його не стало", - розповів його друг.