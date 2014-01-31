З'явилось перше відео з Дмитром Булатовим

Як повідомляє ТСН, Дмитро дуже побитий, але ходить сам.

Його катували, різали, намагались виколоти око, але, на щастя, не зробили цього.

За словами Булатова, його викрадення відбулось на Троєщині і діяли професіонали. Увесь час його тримали у суцільний темряві і перші дні навіть не годували.

"Мене розпинали, пробивали вухо, різали лице. На моєму тілі не залишилось жодного живого місця. Мені постійно закривали очі, тому я не бачив, хто мене катував. Але у викрадачів був російський акцент", - розповідає активіст.

Дмитро Булатов пообіцяв пізніше після реабілітації розповісти більше детально про своє викрадення та катування, яким його піддавали останній тиждень.

Активіст Автомайдану також розповів, що після тижня катувань його просто вивезли в ліс і кинули там. Він самотужки дійшов до найближчого села, а вже там його підібрав місцевий чоловік, нагодував і дав подзвонити.

До Дмитра одразу приїхали друзі і журналісти. Зараз його відвезли до лікарні "Борис", де надають медичну допомогу.

Як повідомив в ефірі Громадського телебачення Петро Порошенко, у Булатова виявили струс мозку, однак травм, які загрожують його життю немає.

Наразі туди вже приїхав і Віталій Кличко, і нардепи.

Нагадаємо Дмитра Булатова, який зник на тривалий час, знайшли ввечері у четвер, 30 січня, в селі Вишеньки Бориспільського району під Києвом.

Раніше повідомлялося, що активіст Дмитро Булатов перед зникненням хотів розповісти про щось важливе.