Завтра замість Народного віче на Майдані відбудеться інформаційний мітинг
13:02, 01 лютого 2014Політика
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У неділю, 2 лютого, на Майдані Незалежності в Києві, замість традиційного Народного віче, що відбудеться інформаційний мітинг.
Учасники Народного віче на Майдані Незалежності
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє прес-центр Штабу національного спротиву.
Початок мітингу о 13:00.
Перед цим, о 12:30, відбудеться молебень за участі представників усіх конфесій.
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