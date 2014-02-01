Завтра замість Народного віче на Майдані відбудеться інформаційний мітинг

13:02, 01 лютого 2014
Політика
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У неділю, 2 лютого, на Майдані Незалежності в Києві, замість традиційного Народного віче, що відбудеться інформаційний мітинг.

Участники Народного вече на Майдане Независимости

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє прес-центр Штабу національного спротиву.

Початок мітингу о 13:00.

Перед цим, о 12:30, відбудеться молебень за участі представників усіх конфесій.

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