Завтра замість Народного віче на Майдані відбудеться інформаційний мітинг

У неділю, 2 лютого, на Майдані Незалежності в Києві, замість традиційного Народного віче, що відбудеться інформаційний мітинг.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє прес-центр Штабу національного спротиву. Початок мітингу о 13:00. Перед цим, о 12:30, відбудеться молебень за участі представників усіх конфесій.

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