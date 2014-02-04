Кількість жертв страшної ДТП на Сумщині зросла до 13 осіб

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Сумської області.

Згідно із повідомленням, в результаті аварії 12 людей загинули на місці події, ще одна пасажирка нещодавно померла в лікарні. Серед постраждалих залишається 5 людей, які доставлені до лікарні. Це четверо жінок та 14-річний хлопчик. Наразі жінки госпіталізовані в Сумську обласну клінічну лікарню, а дитина – до Сумської обласної дитячої лікарні.

Читайте такожВодій маршрутки, що потрапила під потяг на переїзді на Сумщині, залишився живийПовідомляється, що серед загиблих і постраждалих у дорожньо-транспортній пригоді на залізничному переїзді – 7 учителів та учень однієї сільської школи.

Про це на своїй сторінці у Фейсбук написала начальник управління освіти та науки Сумської облдержадміністрації Інесса Песоцька.

Водій маршрутки вижив і травм майже не отримав – у момент зіткнення з потягом його нібито викинуло з кабіни мікроавтобуса «Рута».

«За даним фактом лінійним відділом міліції на станції Суми до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.286 Кримінального кодексу України – «порушення правил дорожнього руху або експлуатація транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб», та розпочато досудове розслідування.

Процесуальне керівництво здійснює Сумська прокуратура з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері. На даний час на місці події проводяться невідкладні першочергові слідчі дії. Хід розслідування перебуває на контролі керівництва прокуратури Сумської області», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, аварія сталася у вівторок, 4 лютого, приблизно о 15.30 на залізничному переїзді поблизу сіл Білани та Вири Білопільського району: пасажирський дизель-потяг №847 сполученням «Харків-Ворожба» збив маршрутний мікроавтобус. За попередньою інформацією, поїзд протягнув маршрутку по залізничному полотну майже 300 метрів.