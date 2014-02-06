"УДАР" проголосує за Яценюка-прем'єра, але в Кабмін не піде - Пацкан

Про це заявив депутат "Удару" Валерій Пацкан в ефірі 5 каналу, пише Українська правда.

Однак, за його словами, соратники Віталія Кличка не будуть брати участь у формуванні уряду, поки президентом є Віктор Янукович.

Читайте такожЯценюк готовий стати прем'єром щоб врятувати країну

"Ми готові підтримати опозиційного кандидата на керівника уряду. Якщо це буде Арсеній Яценюк. Ми готові підтримати голосуванням. Але фракція партії "Удар" не буде брати участь у формуванні цього уряду, поки в країні є президент Віктор Янукович", - сказав Пацкан.

"Готові голосувати з нашими колегами за реформи, готові допомагати в розв'язанні економічної кризи, яка зараз є в країні, але ми не готові зрадити тих людей, запит тих людей, які зараз стоять на майданах по всій Україні, на Майдані Незалежності і вулиці Грушевського", - підкреслив депутат.

Як відомо, Яценюк заявив, що погодиться на посаду голови Кабміну, якщо міністрами у ньому будуть опозиціонери.