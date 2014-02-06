Федералізація України дозволить уникнути протистояння в країні- радник Путіна

Про це він сказав в інтерв'ю Комерсант-Україна.

Глазьєв зазначив, що Росії не вигідний розкол України, оскільки вона співпрацює з усім спектром промисловості як на Сході і Заході України.

"Протистояння в суспільстві із застосуванням насильства, громадянська війна, розкол України - цього треба уникнути. І повинен відзначити, що Віктор Янукович робить все можливе, щоб уникнути такого сценарію. А його противники - навпаки, займаються провокаціями", - підкреслив він, зазначивши, що саме західні області України є "розкольниками", які вже вийшли з підпорядкування існуючої влади, захоплюючи будівлі ОДА.

Відповідаючи на питання, чи призведе федералізація України до її розподілу, радник Путіна відповів негативно. Він вважає, що федералізація України допоможе уникнути протистояння всередині країни.

"В рамках жорсткої унітарної держави буде йти постійне протистояння. Щоб його припинити, потрібна федералізація. Треба дати регіонам достатньо прав, можливість самостійно формувати свої бюджети і навіть можливість часткового зовнішньополітичного самовизначення. У світовій практиці є такі приклади, хоча вони і виглядають дивно з точки зору міжнародного права, коли в рамках однієї країни діють різні торгово-економічні режими. Наприклад, у складі Данії є Гренландія, при цьому Данія є частиною Євросоюзу, а Гренландія - ні. Так що це - слушна пропозиція для України", - вважає радник президента РФ.