У Будинку профспілок вибухнула коробка з ліками

Сьогодні близько 09.30 в Будинку профспілок вибухнула коробка з ліками, постраждав один з активістів Майдану.

Як передає кореспондент УНІАН, про це розповів активіст Майдану Анатолій Ведмідь.

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“Відбулася провокація, внаслідок якої один з активістів Майдану отримав важку травму внаслідок відкриття пакету з ліками, де була вибухівка. Людині серйозно пошкоджено руку. Ми вивчаємо, що за вибуховий пристрій був у коробці. Постраждалий зараз знаходиться у лікарні. Також не відомо, хто приніс цю коробку”, - сказав Ведмідь.