Нуланд прибула до України

Про це УНІАН повідомили в прес-службі посольства США в Україні.

У рамках візиту заплановані зустрічі Нуланд з керівництвом України, лідерами опозиції, а також з представниками громадянського суспільства.

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На цих зустрічах буде обговорюватися нинішня ситуація в Україні та «план подолання кризи», повідомляє прес-служба.