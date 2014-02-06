Нуланд прибула до України
15:31, 06 лютого 2014Політика
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Заступник держсекретаря США з питань європейських та євроазіатських справ Вікторія Нуланд сьогодні прибула з дводенним візитом в Україну
Вікторія Нуланд прибула в Україну, щоб обговорити шляхи виходу з кризи / REUTERS
Про це УНІАН повідомили в прес-службі посольства США в Україні.
У рамках візиту заплановані зустрічі Нуланд з керівництвом України, лідерами опозиції, а також з представниками громадянського суспільства.
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На цих зустрічах буде обговорюватися нинішня ситуація в Україні та «план подолання кризи», повідомляє прес-служба.
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