Нуланд прибула до України

15:31, 06 лютого 2014
Політика
0 0

Заступник держсекретаря США з питань європейських та євроазіатських справ Вікторія Нуланд сьогодні прибула з дводенним візитом в Україну

Виктория Нуланд прибыла в Украину, чтобы обсудить пути выхода из кризиса / REUTERS

 

Про це УНІАН повідомили в прес-службі посольства США в Україні.

У рамках візиту заплановані зустрічі Нуланд з керівництвом України, лідерами опозиції, а також з представниками громадянського суспільства.

Читайте такожСША та ЄС планують посилити сприяння розв`язанню кризи в Україні – Нуланд

На цих зустрічах буде обговорюватися нинішня ситуація в Україні та «план подолання кризи», повідомляє прес-служба.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter