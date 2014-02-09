Міліція не дозволила встановити намети біля Лук’янівського СІЗО
21:18, 09 лютого 2014Політика
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Столичні правоохоронці без застосування будь-яких спецзасобів завадили представникам громадської організації «Коаліція учасників помаранчевої революції» (КУПР) встановити намети біля Лук’янівського слідчого ізолятора на знак протесту щодо утримання там активістів Євромайдану.
У міліції запевнили, що нікого не затримували / vinnitsaok.com.ua
Про це УНІАН повідомили в ГУ МВС України в місті Києві.
Читайте такожУ Києві біля Лук’янівського СІЗО зібралося кілька десятків радикально налаштованих молодиків – міліція «Міліція без застосування будь-яких спецзасобів не дозволила представникам КУПРу встановити намети біля СІЗО, оскільки ті не мали на це будь-яких дозвільних документів», - сказали в главку, зауваживши, що правоохоронці нікого не затримували, і переважна більшість людей залишила територію навколо Лук’янівського СІЗО.
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