Булатов хоче переїхати до Німеччини - ЗМІ

Один з лідерів Автомайдану Дмитро Булатов, який був викрадений і зазнав тортур, а нині перебуває на лікуванні у Литві, хоче переїхати до ФРН. Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на німецьку газету Rheinische Post.

У місті Гаґен на заході Німеччини мешкають батьки Булатова, пише Rheinische Post. Видання цитує лист, надісланий міністру закордонних справ ФРН Франку-Вальтеру Штайнмаєру від голови молодіжної організації європейських консерваторів Бенедикта Петтеринґа. У цьому листі політик повідомляє, що спілкувався з Булатовим по телефону, і той розповів про своє бажання переїхати до Німеччини.

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Петтеринґ просить Штайнмаєра посприяти Булатову в отриманні посвідки на проживання. У Німеччині Булатов сподівається уникнути переслідувань та отримати хорошу медичну допомогу, зазначає європейський політик.