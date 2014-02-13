В Одесі за спалення портретів Берії, Захарченка і Пшонки притягнуті троє людей

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Євромайдан-Одеса», «поки до слідства притягнуто трьох - Івана Вишитого, Вікторію Сибір і Андрія Сидоренка». «Нагадаємо, що в неділю учасники одеського Євромайдану провели «Марш западенців», який чомусь прес-служба МВС обізвала «Євромарш миру», - зазначається в повідомленні.

Читайте такожОдеські активісти провели «Марш западенців» на знак того, що Одеса - європейське місто

«Організатори Євромайдану заздалегідь повідомили міську владу і органи правопорядку про заходи, що проводилися. Співробітники міліції супроводжували учасників маршу весь час ходи. Це зафіксовано усіма засобами масової інформації», - повідомили у прес-службі і додали: «Ніхто з вартових порядку не те що не зупинив акцію спалення портретів Захарченка, Пшонки і Берії, а й навіть не зробив усного зауваження учасникам Євромайдану. Адже супроводжували марш не тільки рядові міліціонери, а й їх високі начальники».

Прес-служба цитує адвоката, члена партії «УДАР» Андрія Перова: «Владі потрібно неодмінно зараз показати, що вони сильніші, і залякати активістів. Це спосіб психічного тиску. Вони думають, що відкриттям цих справ МВС покаже себе «страшною каральною машиною» Януковича і зможе розігнати одеський Євромайдан. Вони помиляються. Майдан з кожною спробою такого «тиску» стає лише сильнішим. Ще більше людей починає збиратися біля Дюка, ще активнішими стають учасники Майдану, ще яскравіше і якісно проводяться акції, пікети і мітинги. Тут слідствами і допитами вже нікого не залякаєш».

Читайте такожЗа спалення фото Пшонки і Захарченка відкрито справу

Як повідомляв УНІАН, 9 лютого в Одесі активісти місцевого Євромайдану провели «Марш западенців». У ньому взяли участь понад 2 тис. осіб. Вони пройшли через центр міста з державними прапорами України, прапорами Євросоюзу, різними плакатами, зокрема з портретами знаменитих людей, що створили місто. У їх числі - генерал-губернатор Олександр Ланжерон, імператриця Єкатерина II, архітектор Франц де Волан, герцог Еммануїл де Рішельє (Дюк) та інші.

Учасники маршу біля будівлі Управління СБУ в Одеській області спалили кілька портретів наркома внутрішніх справ СРСР Лаврентія Берії, біля будівлі Головного управління МВС в Одеській області – міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка, біля будівлі прокуратури Одеської області - генпрокурора Віктора Пшонки.

Приморський райвідділ міліції Одеси розпочав досудове розслідування «за фактом хуліганських дій з боку учасників масового заходу під назвою «Євромарш миру», що проходив 9 лютого в Одесі, які проявилися у публічному спаленні фоторепродукцій керівників правоохоронних відомств країни». Дану інформацію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).