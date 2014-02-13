У «Правому секторі» не виключають, що ФСБ готує в Україні серію терактів

Про це йдеться у заяві «Правого сектору», розміщеній на сторінці лідера цієї організації Дмитра Яроша у Facebook.

Читайте такожПравий сектор: ми не зобовязані продовжувати перемиря з владою У заяві йдеться: «Ми з кількох джерел отримали оперативну інформацію про те, що найближчим часом є не виключеним проведення низки терористичних актів, спрямованих на очорнення «Правого сектору» та інших силових структур Майдану, сіяння паніки у суспільстві, наростання сепаратистських тенденцій та створення базису для розширення репресій. Ці теракти можуть бути вчинені агентурою ФСБ за можливої підтримки окремих представників МВС України».

У заяві сказано, що про ймовірність здійснення терактів «також свідчить заява внутрішньоокупаційного міністра МВС Захарченка, згідно з якою «праворадикали» нібито самі готуються до здійснення терактів. Знаючи специфіку МВС та його найвищого керівництва, неважко здогадатися, що якщо Захарченко заявляє про можливість терактів, то такі теракти можуть бути вчинені з його відома».

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«Правий сектор» заявляє, що не готує жодних терористичних актів. «Сама думка про використання терактів, під час яких могли б постраждати невинні люди, для нас є неприпустимою», - заявляж Ярош.

Як повідомляв УНІАН, міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко заявив, що у правоохоронців достатньо можливостей для того, щоб знайти і притягнути до кримінальної відповідальності тих, хто планують злочинні дії. У зверненні Захарченка до громадян від 7 лютого йшлося: «Переговорний процес між владою та опозицією, який триває останні дні, дозволив частково зняти напругу в суспільстві. На Грушевського вже не лунають вибухи та не спалахують «коктейлі Молотова». Багато людей переосмислили події та вже розуміють, що силовий варіант – це шлях в нікуди. Але спокій не всім до вподоби. Праворадикальні угрупування планують знову розхитати мир і не зупиняться навіть перед терористичним актом. Про це свідчить і наявна у нас оперативна інформація, і останні події у Будинку профспілок, де стався вибух. Не виключено, що під час виготовлення вибухового пристрою».

6 лютого близько 9.30 стався вибух на Майдані, в Будинку профспілок. Вибухнула коробка з нібито ліками, постраждали двоє юнаків. В одного відірвало кисть руки, другий втратив око.