Нардеп від “Батьківщини” просить СБУ і ГПУ вивчити заклики Добкіна до федералізації України

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії "За Україну!", Стойко закликає “вивчити це питання, вжити негайних і жорстких заходів щодо недопущення неконституційної зміни державного устрою”.

У зверненні Стойка зазначається, що Добкін заявив у ході круглого столу: «Соціально-економічні й політичні процеси в посткризовій Україні» у Харкові, що «федералізація дає можливість законодавчо, конституційно закріпити право території на більш широкі повноваження». Стойко також наводить цитату Добкіна про те, що «якщо проводити децентралізацію в унітарні державі, то скільки повноважень на місця не давай, ухвалюється один спеціальний закон за назвою бюджет, і вся ця самостійність регіонів і децентралізація перетворюється на пшик».

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Стойко наголошує, що “такі заклики керівника Харківської ОДА до федералізації України в умовах політичної кризи в країні, - це реальна загроза для суверенітету і територіальної цілісності держави”.

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого ц.р. Служба безпеки України за заявою депутата Стойка відкрила кримінальне провадження щодо підготовки до здійснення посягання на територіальну цілісність України.

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Раніше Стойко звернувся до голови Служби безпеки України і генерального прокурора України з вимогою вжити негайних і жорстких заходів з недопущення розгортання сепаратизму в Автономній Республіці Крим.

Підставою для такого звернення стали оприлюднені у ЗМІ заяви кримських депутатів від Партії регіонів про необхідність ухвалення Верховною Радою Криму звернення до Президента і парламенту Російської Федерації з проханням захистити статус автономії і права населення Криму.