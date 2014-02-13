Янукович: Українці мають цінувати свою незалежність

Президент України Віктор Янукович наголошує на важливості збереження незалежності України та її національного відродження.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на спільному засіданні Громадської гуманітарної ради та Координаційної ради з питань підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка.

"Ми усвідомлюємо: народ, якому Господь послав у похмурі часи покріпачення України такого великого генія, той народ вже ніколи не має права зійти на манівці зі шляху національного відродження і Божого заповіту", - сказав Янукович.

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Він наголосив, що «народ, який віками не мав власної держави, власного дому мусить цінувати здобуток державної незалежності, сповідуючи омріяне Шевченком «У своїй хаті своя правда, і сила, і воля».

«Наш Тарас молив Бога про єдиномисліє і правдолюбство, загальнонаціональне і людське», - наголосив Президент.

Він подякував усім, хто бере активну участь у підготовці відзначення ювілею Кобзаря, а також наголосив на важливості того, що ідея святкування підтримується усім українським суспільством.

Янукович підбив підсумки вже зробленого в рамках підгототовки до святкування.