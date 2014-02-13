В Чернігові учасники самооборони почали патрулювати вулиці

У Чернігові учасники народної самооборони та місцевого Євромайдану почали патрулювати місто.

Як повідомив УНІАН координатор обласного осередку ВО "Майдан" Олександр Бондарєв, учора відбулося перше патрулювання центру міста.

За словами активіста, 4 групи по чотири представника народної самооборони обходили за маршрутом свої вулиці у центрі Чернігова.

"Без зброї, як звичайні люди, ходили і дивилися за порядком. Якщо така група бачить порушення порядку, то телефонують до міліції", - пояснив Бондарєв.

Він додав, що метою проекту є привернути увагу правоохоронців до їх безпосередніх обов'язків.

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"Хотіли нагадати міліції, що їх прямий обов'язок – це захист мешканців Чернігова, щоб вони "не гуляли" там у Києві, а повернулися до міста і займалися своєю безпосередньою роботою", - сказав координатор обласного ВО "Майдан".

Він підкреслив, що чимало правоохоронців з Чернігова перебувають у столиці України, а "ще відстежують громадських активістів, притягують до відповідальності учасників Євромайдану, охороняють адміністрацію, а вулиці не контролюють". На думку Бондарєва, патрулювання міста є надзвичайно важливою справою на фоні інформації про банду, яка здійснює напади у Чернігові.

Під час першого патрулювання порушень громадського порядку не було виявлено.