Янукович заявляє, що питання федералізації України сьогодні не на часі

Про це він сказав в інтерв'ю журналісту Віталію Коротичу, яке сьогодні транслював телеканал «Інтер».

За словами Президента, ідея федералізації «давно блукає коридорами» влади, в суспільстві йде дискусія. «Зараз не час, не на часі це», - наголосив Янукович.

Водночас він навів як приклад Німеччину, де федералізація дає позитивні результати: «Якщо подивитись на Німеччину, що дала федералізація Німеччині? Сьогодні німці кажуть, що вони отримали реальний, дієвий механізм, який впливає на справедливість розподілу державних коштів».

Читайте такожЯнукович сподівається, що Майдан виконає умови закону про амністію

За словами Януковича, треба вивчити це питання. «Можливо, проводити цю роботу в дискусіях, створення умов, тому що сьогодні нам ще не вистачає достатньо інформації. І будь-які такі доленосні питання ні в якому разі не можна вирішувати на емоціях», - сказав Президент.

Янукович вважає, що потрібно все зважити. «Нам треба берегти нашу державу. От про це ми повинні думати. Нам треба берегти те, що є, і навчитись домовлятись. В цьому я переконаний. У всіх повинно вистачити терпіння і відповідальності за майбутнє, за наших дітей», - додав він.