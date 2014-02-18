Мітингувальники підпалили вантажівку, що перекриває рух по Шовковичній
11:15, 18 лютого 2014Політика
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В Киеве митингующие подожгли грузовой автомобиль, перекрывающий движение по улице Шелковичной в сторону Верховной Рады Украины.
Фото Facebook Олександр Рудоманов
Як передає кореспондент УНІАН, автомобіль палає в безпосередній близькості від житлового будинку. Вулиця Шовковична в бік парламенту оповита чорним димом.
Фото Facebook Олександр Рудоманов
Фото: Googlist
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