Мітингувальники підпалили вантажівку, що перекриває рух по Шовковичній

11:15, 18 лютого 2014
Політика
0 0
оновлено

 В Киеве митингующие подожгли грузовой автомобиль, перекрывающий движение по улице Шелковичной в сторону Верховной Рады Украины.

Фото Facebook Александр Рудоманов

Як передає кореспондент УНІАН, автомобіль палає в безпосередній близькості від житлового будинку. Вулиця Шовковична в бік парламенту оповита чорним димом.

Фото Facebook Александр Рудоманов

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter