Мітингувальники підпалили вантажівку, що перекриває рух по Шовковичній

В Киеве митингующие подожгли грузовой автомобиль, перекрывающий движение по улице Шелковичной в сторону Верховной Рады Украины.

Як передає кореспондент УНІАН, автомобіль палає в безпосередній близькості від житлового будинку. Вулиця Шовковична в бік парламенту оповита чорним димом.

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