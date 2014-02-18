На Європейській площі зосередилися спецпризначенці з автоматами
22:05, 18 лютого 2014Політика
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На Європейській площі Києва, де відбувається спроба зачистки Майдану, зосереджено кілька автобусів з бійцями спецпризначення з автоматами. Форма бійців не має розпізнавальних знаків.
Як передає кореспондент УНІАН з посиланням на очевидців щонайменше близько десяти осіб з автоматами у спеціальному камуфляжі, який нагадує екіпірування бійців "Альфи" вийшли з одного з автобусів.
Як зазначили співрозмовники агентства наразі хлопці, які приїхали "очікують команди і не вчиняють ніяких дій".
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