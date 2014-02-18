На Європейській площі зосередилися спецпризначенці з автоматами

Як передає кореспондент УНІАН з посиланням на очевидців щонайменше близько десяти осіб з автоматами у спеціальному камуфляжі, який нагадує екіпірування бійців "Альфи" вийшли з одного з автобусів.

Як зазначили співрозмовники агентства наразі хлопці, які приїхали "очікують команди і не вчиняють ніяких дій".