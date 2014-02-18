На Європейській площі зосередилися спецпризначенці з автоматами

22:05, 18 лютого 2014
Політика
0 0

 На Європейській площі Києва, де відбувається спроба зачистки Майдану, зосереджено кілька автобусів з бійцями спецпризначення  з автоматами. Форма бійців не має розпізнавальних знаків.

Як передає кореспондент УНІАН з посиланням на очевидців щонайменше близько десяти осіб з автоматами у спеціальному камуфляжі, який нагадує екіпірування бійців "Альфи" вийшли з одного з автобусів. 

Як зазначили співрозмовники агентства наразі хлопці, які приїхали "очікують команди і не вчиняють ніяких дій".

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter