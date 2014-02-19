”Беркут” знову пішов у наступ на Майдан

Як передає кореспондент УНІАН, під час наступу силовиків протестувальникам вдалося впіймати одного с ”беркутівців”, вони потягнули його до сцени на Майдані.

Зі сцени на Майдані Незалежності закликають людей не панікувати і зберігати спокій.

Людей також закликають зайняти периметр оборони і йти на підмогу іншим мітингувальникам, які перебувають в епіцентрі подій. Також зі сцени повідомили, що в цей час священики моляться за Україну.

Лунають і заклики: ”Не вбивайте полонених”.

Наразі зі сцени виконують гімн України.

Протистояння триває. Майдан досі охоплений полум`ям біля барикад та біля Стели Незалежності.