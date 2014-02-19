”Беркут” знову пішов у наступ на Майдан
00:36, 19 лютого 2014Політика
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”Беркут” знову пішов у наступ на мітингувальників на Майдані Незалежності в Києві.
”Беркут” знову пішов у наступ на Майдан
Як передає кореспондент УНІАН, під час наступу силовиків протестувальникам вдалося впіймати одного с ”беркутівців”, вони потягнули його до сцени на Майдані.
Зі сцени на Майдані Незалежності закликають людей не панікувати і зберігати спокій.
Людей також закликають зайняти периметр оборони і йти на підмогу іншим мітингувальникам, які перебувають в епіцентрі подій. Також зі сцени повідомили, що в цей час священики моляться за Україну.
Лунають і заклики: ”Не вбивайте полонених”.
Наразі зі сцени виконують гімн України.
Протистояння триває. Майдан досі охоплений полум`ям біля барикад та біля Стели Незалежності.
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