У Львові згоріла половина військової частини

Активісти запалили контрольно-пропускний пункт, після чого і казарму. Навколо горіли шини із барикад, летіли шумові гранати і петарди.

Біля військової частини було, щонайменше, 30 тисяч людей, повідомляє телеканал 24. У хід пішли "коктейлі Молотова", аби підпалювати будівлю.

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Відтак, 4 поверхи будівлі запалали, повалилися перекриття, після чого з неї вийшли бійці ВВ. На місце прибули пожежники, які досі намагаються загасити пожежу.