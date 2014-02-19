У Львові згоріла половина військової частини
06:49, 19 лютого 2014Політика
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У львівській військовій частині бійці Внутрішніх військ намагалися прорвати барикади протестувальників.
У Львові горить військова частина / Телеканал 24
Активісти запалили контрольно-пропускний пункт, після чого і казарму. Навколо горіли шини із барикад, летіли шумові гранати і петарди.
Біля військової частини було, щонайменше, 30 тисяч людей, повідомляє телеканал 24. У хід пішли "коктейлі Молотова", аби підпалювати будівлю.
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Відтак, 4 поверхи будівлі запалали, повалилися перекриття, після чого з неї вийшли бійці ВВ. На місце прибули пожежники, які досі намагаються загасити пожежу.
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