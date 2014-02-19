З Одеси на Антимайдан їдуть 15 автобусів

Як передає кореспондент УНІАН, пасажирські автобуси великої місткості вчора пізно ввечері перебували на вулиці Гагаріна, неподалік адміністративної будівлі № 1 Одеської обласної держадміністрації.

В автобуси сідають чоловіки спортивного вигляду, майже ніхто не хоче спілкуватися з журналістами. Деякі сміються і кажуть, наприклад, про те, що «їдуть відпочивати в Карпати», «до друзів у гості». У декого в руках - каски, в автобуси також завантажили біти, палиці.

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Один з них, що представився Віктором Олійником - керівником союзу військ вірних козаків чорноморських, сказав, що організував «2 відділення своїх козаків» для «наведення порядку в Києві».