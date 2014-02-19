У Луцьку мітингувальники побили голову Волинської ОДА

Як передає кореспондент УНІАН, в Луцьку близько 11 години почався штурм обласного управління МВС.

Мітингувальники кидали бруківку в обласне управління, міліція у людей – газові гранати.

Читайте такожУ Луцьку штурмують обласне Управління МВС

Перемовини представників «Правого сектору» і начальника обласного управління МВС Олександра Терещука призвели до домовленостей, що особовий склад покине приміщення міліції, а спецбійці від’їдуть на своє місце дислокації в місті та не поїдуть до Києва.

У приміщенні міліції розбиті вікна, на першому поверсі в одному з кабінетів пожежа, з якою борються рятувальники. Біля обласного управління горять папери, які викидали з вікон міліції. Також з вікон викидали міліцейську форму.

Читайте такожУ Луцьку вночі пікетували міліцію та кидали коктейлі Молотова в офіс Партії регіонів

В приміщенні також перебував голова Волинської облдержадміністрації Олександр Башкаленко, який на вимогу вийшов до людей. Натовп вимагав відставки губернатора та, аби той став на коліна. Зрештою, біля входу до міліції почалася штовханина і губернатору розбили голову. Його повели назад у приміщення, де вимагали написати заяву про звільнення. Він відмовився і тоді губернатора завели на Театральний майдан, де розташована сцена Євромайдану. Той категорично відмовляється писати заяву.