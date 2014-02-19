Швеція назвала події в Україні ”чорним днем” Європи

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у спеціальній заяві Більда.

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”Це - чорний день Європи. На вулицях однієї із наших столиць вбивають людей. Їхні вимоги були прості і природні: демократія, реформи і європейська співпраця. І саме тому ми у Європейському Союзі через ”Східне партнерство” відчинили двері до співпраці, торгівлі, реформ та інтеграції”, - йдеться у заяві Більда, який є одним зі співініціаторів програми ЄС ”Східне партнерство”.

Він нагадав, що влітку 2013 року Росія почала політику тиску на Україну, яка включала встановлення торговельних бар`єрів та відкриті погрози. ”І керівництво України, яке коливалося, не встояло”, - заявив Більдт.

Більдт зауважив, що Україна могла б уже перебувати на шляху до кращого майбутнього, якби не тиск Росії і не коливання Києва.

”Міжнародний валютний фонд за нашої підтримки готовий був запропонувати економічну допомогу і програму реформ. І двері європопейської політичної співпраці та політичної солідарності, які йдуть разом з цим, були б відчиненими”, - зауважив Більдт.

”Сьогодні Президент Янукович вмочив свої руки у кров. І я побоююсь, що шлях, який він обрав, призведе до ще більших страждань та насильства. Він був єдиним, хто міг відвернути вбивства, простягнувши руку реальної співпраці демократичній опозиції”, - заявив глава МЗС Швеції.

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”Я побоююсь, що Україна зараз рухається до сумних часів. Криза у країні стане глибшою і тривалішою. Я глибоко стурбований”, - додав він.

Разом з тим, Більдт зауважив, що події в Україні демонструють силу європейської мрії, ”і рано чи пізно вона торжествуватиме і в Україні”.