На Хрещатик прибули нові загони Внутрішніх військ

Як передає кореспондент УНІАН, до Майдану Незалежності до вулиці Грушевського спустилися 4 автобуси з силовиками. У кожному автобусі приблизно по 30 чоловік.

Крім того, з боку Українського будинку періодично підтягуються колони бійців по 40 чоловік.

Читайте такожЗявилось фото і відео побиття бійців ВВНа Європейській площі працює спецтехніка. Комунальники проводять масштабну зачистку на вулиці Грушевського.