На Хрещатик прибули нові загони Внутрішніх військ

15:21, 19 лютого 2014
Політика
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Загони Внутрішніх військ МВС на Хрещатику з боку Європейської площі поповнили ”свіжими” бійцями.

ВВ

Як передає кореспондент УНІАН, до Майдану Незалежності до вулиці Грушевського спустилися 4 автобуси з силовиками. У кожному автобусі приблизно по 30 чоловік.

Крім того, з боку Українського будинку періодично підтягуються колони бійців по 40 чоловік.

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