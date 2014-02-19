На Хрещатик прибули нові загони Внутрішніх військ
15:21, 19 лютого 2014Політика
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Загони Внутрішніх військ МВС на Хрещатику з боку Європейської площі поповнили ”свіжими” бійцями.
Загони Внутрішніх військ на Хрещатику поповнили ”свіжими” бійцями
Як передає кореспондент УНІАН, до Майдану Незалежності до вулиці Грушевського спустилися 4 автобуси з силовиками. У кожному автобусі приблизно по 30 чоловік.
Крім того, з боку Українського будинку періодично підтягуються колони бійців по 40 чоловік.
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