У Держдумі зафіксували "парадоксальний збіг інтересів Заходу і "необандерівців"

Про це заявив голова комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Олексій Пушков в середу в ефірі телеканалу «Росія-24», передає РИА Новости.

«Тримісячний «громадянський протест», як нам його зображують засоби масової інформації на Заході, не може триматися, якщо він тільки не був організований, проплачений і добре профінансований. Тобто це не громадянський протест, це політична операція, добре підготовлена», - сказав він.

Пушков підкреслив, що не береться судити, хто стоїть за цією операцією, однак, на його думку, в Україні досить багато «пального матеріалу», людей, які хочуть зовсім іншого шляху розвитку країни.

Читайте такожДерждума Росії ухвалила заяву «Про загострення ситуації в Україні»«На заході України, ми знаємо, «бандерівський» рух ніколи і не вмирав, він завжди був дуже сильним, і зараз, можливо, багато хто з цих людей вважають, що прийшов їхній час, і парадоксальним чином інтереси західних держав збігаються сьогодні з інтересами необандерівців», - додав голова думського комітету.

Однак, зазначив Пушков, у багатьох регіонах України зовсім не симпатизують Майдану і особливо його радикальній частині. «Ситуація, на мій погляд, винятково небезпечна», - завершив депутат.