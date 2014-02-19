У Львові горять військові склади зі зброєю

Як повідомив УНІАН керівник прес-служби ДСНС у Львівській області Павло Василенко, загоряння сталося ще вранці, вогонь упродовж дня вдавалося загасити, проте на даний час він розгорівся з новою силою. Вогнем знищено казарми і він перекинувся з казарм на склади з боєприпасами. Почали лунати вибухи.

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Як зазначив Василенко, рятувальники змушені були залишити територію біля складів з боєприпасами, щоб не наражатися на небезпеку. Пожежники перебувають неподалік, очікуючи коли припиняться вибухи, оскільки рятувальники не володіють інформацією, в якій кількості та які боєприпаси є на території частини.

«Роботи з гасіння пожежі будуть продовжені, коли припиняться вибухи і люди зможуть почувати себе в безпеці. Ми не знаємо, які саме боєприпаси зберігаються на складах і, зрештою, не маємо права цього знати. Склади опечатані».

Активісти, які блокували військову частину перебувають на безпечній відстані, військових з території евакуювали.

Інформації про постраждалих наразі немає.

Читайте такожУ Львові протестуючі захопили прокуратуру, військовий арсенал та будівлю УМВС (фото)

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 лютого, у Львові протестувальники захопили будівлі облдержадміністрації, УМВС, УСБУ, прокуратури, податкової та двох райвідділів міліції.

Бійці Внутрішніх військ на вулиці Стрийська-Рубчака намагалися виїхати з території частини, але були заблоковані львів’янами, яких зібралося близько 5 тисяч. На барикадах спалахнула пожежа, вогонь перекинувся на КПП та казарми, одна з яких вигоріла вщент. Протестувальники роззброїли бійців Внутрішніх військ, склади зі зброєю опечатали.