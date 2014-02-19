У Житомирі міліція почала розгін мітингувальників біля будівлі УМВС

Як передає кореспондент УНІАН, масові акції зараз відбуваються на Старому бульварі біля приміщення УМВС.

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Наразі подвір’я УМВС охоплено полум’ям, кілька десятків правоохоронців з кийками вибігли з вулиці Великої Бердичевської та почали розгін мітингувальників, також використовуючи газові гранати.

Наразі акція протесту продовжується.

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Як повідомляв УНІАН, приміщення обласного управління МВС на Старому бульварі у Житомирі учасники акції протесту закидали ”коктейлями Молотова”.

У Житомирі сьогодні о 12.00 навпроти будівлі облдержадміністрації на протестний мітинг зібралися близько 200 людей. Пролунав заклик створювати домові комітети для захисту від мародерів та було оголошено збір медикаментів для столичного Євромайдану.

Під вечір кількість учасників протестів значно зросла і станом на 19-ту годину біля ОДА зібралося близько 3 тисяч людей. Вони вимагали зустрічі з губернатором. Серед присутніх багато молоді, дехто мав з собою палиці, обличчя багатьох закриті масками. З представниками мітингувальників зустрівся заступник голови Житомирської ОДА Ярослав Долгих. Однак учасники акції вибили двері і зайшли в приміщення обласної державної адміністрації. Міліція покинула будинок ОДА.