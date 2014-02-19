У влади немає ресурсів, щоб провести "антитерористичну операцію" - експерт

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав керівник ВГО Всеукраїнська асоціація ветеранів і співробітників прикордонної розвідки "Щит і меч" Ігор Глова.

"Антитерористична операція на території всієї країни" - звучить голосно, але на виході буде пшик, тому що реальних ресурсів, щоб її реально забезпечити на території хоча б Києва та трьох західних областей - немає", - вважає він.

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До того ж, за його словами, проводити подібну операцію пізно і неадекватно. "Якщо раніше під час такої операції ще можна було нейтралізувати радикалів і забезпечити мирні переговори влади й опозиції, то сьогодні "нейтралізувати "значні народні маси інакше, як з використанням армії, неможливо",- говорить Глова.

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Експерт впевнений, що і офіційне введення НП також нічого не змінить, враховуючи, що в деяких областях України "практично немає влади, так як силовики розійшлися по домівках або перейшли на бік народу".

"А ще ніхто і ніде не переміг народ... Тому сьогодні потрібно думати не про "антитерористичної операції", а про вихід з конфлікту з мінімальними людськими та оперативними (для СБ) втратами, поверненні під контроль арсеналів зброї, гарантії особистої безпеки співробітників, громадян України, а також, можливо, главі держави і членам його сім'ї, інакше, ще трохи і буде або румунський, або сирійський сценарій... ", - написав він.