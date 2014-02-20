На Майдані поранили 23 бійця "Беркуту" та солдатів внутрішніх військ
09:41, 20 лютого 2014Політика
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Під час сьогоднішніх подій на Майдані Незалежності поранили 23 бійці спецпідрозділу «Беркут» та солдатів внутрішніх військ.
Про це в ефірі телеканалу «112» повідомив речник МВС Сергій Бурлаков.
За його словами, правоохоронці були поранені з вогнепальної зброї, по ним вівся прицільний вогонь.
Як повідомляв УНІАН, 18 лютого у Києві поновилося протистояння правоохоронців і мітингувальників. З вечора 18 лютого і досі “Беркут” штурмує Майдан. Повідомляють про 28 загиблих і більш як тисячу поранених.
Сьогодні близько 9.00 мітингувальники пішли у наступ на правоохоронців організованими колонами.
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