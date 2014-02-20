На Майдані поранили 23 бійця "Беркуту" та солдатів внутрішніх військ

Про це в ефірі телеканалу «112» повідомив речник МВС Сергій Бурлаков.

За його словами, правоохоронці були поранені з вогнепальної зброї, по ним вівся прицільний вогонь.

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого у Києві поновилося протистояння правоохоронців і мітингувальників. З вечора 18 лютого і досі “Беркут” штурмує Майдан. Повідомляють про 28 загиблих і більш як тисячу поранених.

Сьогодні близько 9.00 мітингувальники пішли у наступ на правоохоронців організованими колонами.