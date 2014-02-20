На Черкащині люди перекрили дорогу автобусам з тітушками

Активісти перекрили дорогу в місті Тальне (Черкаська область), для того, щоб автобуси з ”тітушками” не могли дістатися до Києва. Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії «УДАР».

Як повідомляють активісти «Удару», поки шлях перекривають 1,5 тисячі осіб. "Таким чином, вже перекриті всі шляхи проїзду в Київ через Черкаську область”, - зазначають активісти.

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В селі Вільховець (Черкаська область) люди зупинили 8 автобусів з ”тітушками”, в одному з яких знайшли гранати. Люди палять автобуси і проколюють колеса, щоб транспорт не міг далі відправитися в Київ.