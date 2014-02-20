Добкін запевняє, що відкликав своїх "тітушок" з Києва

Про це повідомив голова Харківської ОДА Михайло Добкін, передає кореспондент Укрінформу.

"Активісти "Українського фронту", які протягом семи днів відправлялися з Харкова до Києва для допомоги та наведення порядку, за моєю командою з сьогоднішнього дня

повертаються назад . Проти мирного населення і міліції там застосовується вогнепальна зброю, і ми не маємо права ризикувати життям людей", - зазначив Добкін.

За його словами, після повернення активісти увіллються до лав захисників регіону.

"У нас немає іншого виходу. Неможливо вивести армію на захист нашої території. Сили міліції виснажені. Іншого варіанту, окрім як самоорганізовуватися, у нас не

залишилося", - додав голова ХОДА.