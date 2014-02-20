Оновлений список загиблих під час сутичок в Києві

Про це повідомила активістка Тетяна Печончик у Facebook.

Серед загиблих — 10 міліціонерів. Окрім того, загинув журналіст видання "Спортаналітика" 22-річний Ігор Костенко, пише Українська правда.

1. Аратунян (Арутюнов - ?) Георгій Рівне приблизно 50 років

2. Байдовський Сергій Романович Луцьк 22 роки

3. Брезденюк Валерій Вінниця 50 років

4. Бондарчук Сергій Миколайович Старокостянтинів Хмельницької обл. 1961

5. Васильцов Віталій Валерійович Київська обл., Біла Церква 1977

6. Варениця Роман Михайлович Яворівський район Львівська область 14.12.1978

7. Веремій В’ячеслав Київ 32 роки

8. Войтович Назар Юрійович 1996 р.н. (на момент загибелі - неповнолітній)

9. Голоднюк Устим Володимирович Збараж, Тернопільська обл 1994 р.н.

10. Гочин (Точин - ?) Роман Ходорів 1969 р.н.

11. Гриневич Едуард Волинь 1985 р.н.

12. Жаловага Анатолій Григорович Львів 1980 р.н.

13. Захаров Володимир Костянтинович 57 років

14. Дворянець Антоніна Бровари 62 роки

15. Дигдалович Андрій

16. Дідич/Дідик Сергій Васильович Городенка (Івано-Франківська обл.) 44 роки

17. Дзявульський Микола Степанович Шепетівка 1958 р.н.

18. Жеребнев Анатолій Миколайович Рудки, Львівщина

19. Капінос Олександр Тернопільська обл., Кременець 10.03.1984

20. Кемський Сергій Керч 1980

21. Кіщук Володимир Юрійович Запорізька обл. 1956 р.н.

22. Корчак Андрій Львівська обл., Стрий 32 роки (інші дані - 17 років) чи 49 років

23. Костенко Ігор Ігорович Львів 22 роки

24. Коцюба Віталій Миколайович Львів 22 роки

25. Креман Іван Кременчук

26. Кульчицький Володимир Станіславович Київ 1949 р.н.

27. Мойсей Василь Михайлович Ківерці Волинської області 23.03.1992 р.н.

28. Мовчан Андрій

29. Наумов Володимир Григорович село Шевченко, Добропільського р-ну, Донецької області. 9 березня 1970 року

30. Опанасюк Валерій Рівне

31. Паращук Юрій Харків 1966 р.н.

32. Пасхалін Юрій Олександрович Черкаська обл. 1984 р.н.

33. Плеханов Олександр Вікторович 1991

34. Саєнко Андрій Степанович Фастів, Київська обл. 1972 р.н.

35. Сердюк Ігор Кременчук, Полтавська обл. 40 років

36. Сміленко Віктор Кіровоградська область, Бобринецький район, с.Борисівка 1961 р.н.

37. Смолинський Віталій Віталійович Уманський район, с. Фурманівка

38. Сольчаник Богдан Зиновійович Старий Самбір, Львівська обл. 1985 р.н.

39. Ткачук Ігор Михайлович Знам'янськ, Калінінградська область, Росія (Велика Кам'янка - ?) 1975 р.н.

40. Тур Іван Іванович Городок Львівсткої області

41. Ушневич Олег Михайлович Дрогобич 1982 р.н.

42. Хміленко (Чміленко - ?) Віктор Кіровоградська обл 1961 р.н.

43. Хурція Зураб 29.07.1960

44. Чаплінський Влад (Володимир - ?) Обухів

45. Черненко Андрій 35 років

46. Царьок Олександр Миколайович с. Калінін, Васильківський район Київської області.

47. Шаповал Сергій Борисович Київ 1969 р.н. (1968 - ?)

48. Шилінг Йосип Михайлович 14.02.1953 р.н. (інші дані - 1952 р.н.)

Загиблі міліціонери

49. Булітка Василь Віталійович Київ 1986

50. Власенко Дмитро Олександрович Крим 1982

51. Гончаров Віталій Іванович Крим 1989 р.н.

52. Євтушок Володимир Володимирович Київ 1971 р.н.

53. Іваненко Олексій Миколайович Харків 1977 р.н.

54. Савицький Петро Анатолійович Київ 1972 р.н.

55. Теплюк Іван Іванович Чернігів 1993 р.н.

56. Третяк Максим Леонідович. Чернігів 1993 р.н.

57. Федюкін Андрій Васильович Крим 1972 р.н.

58. Цвігун Сергій Віталійович Запоріжжя 1990 р.н.

Пізніше з'явилися дані про загиблих, які знаходяться на вул Оренжерейній. Їх оприлюднив на Facebook Роман Титикало.

Список загиблих станом на 20.02.2014 які знаходяться на вул Оренжерельній :

1. Дигдалович Андрій Іванович 03.06.1973 Львівська область село Сокільники Пустомитівський район - знав його пастух Юрій

2. Вайда Богдан Іванович 28.04.1965 дрогобицький район село Летня Львівська область

3. Щербанюк Олександр Миколайович 02.01.1968 місто Чернівці

4. Тур (Бльок ) Іван Іванович 21.07.1973 Львівська область місто городок

5. Жеребний Володимир Миколайович 06.10.1985 село Вишня , городоцький район Львівська область

6. Солчаник Богдан Зіновійович місто Старий Самбір 25.07.1985 року Львівська область

7. Саєнко Андрій Степанович 1962, Фастів

8. Мовчан Андрій Сергійович 1980 киів Святошино , проспект перемоги 91

9. Костенко Ігорь Ігоревич 31.12. 1991 тернопільська область бучацький район село Зубрець

10. Бондарчук Сергій Михайлович , 09.09.1961 уродженець села Ладичі , Старкон. Району місто страконстантинів вул Вокзальна 15 - помічник народного депутату

12. Точин Роман , 1969 року народження Львівська область Жадачівський район , місто Ходорів вул 16 липня , вогнепальне поранення в голову .

13. Щербанюк Олександр Миколайович, 02.08.1968 Чернівці шевченківський р-н пр- т незалежності 17б

14. Опонасюк Валерій Адамович , 20.05.1971 місто Рівне

15. Полянський Леонід Петрович , приблизно 35 років

16 Байдовський Сергій Романович

17 Коцюба Віталій Миколайович 07.07.1982 місто Львів

18 Гриневич Едуард Михайлович 31.05.1985 Волинська область , Любешевський район, село Деребон

19 Жалобача Андрій Григорович 13.03.1980 року народження м. Львів

20 Смолянський Віталій Віталійович . Село Фурмани Уманського району , Черкаської області .

21 Войтович Назар Юрійович

22 Кемцкий Сергій 1981 р. н.

М Керч ,

23 Арутюнов Георгій м Рівне

24 Храпаченко Олександр Володимирович , 18.09.1987

Місто Рівне , вул Волинської дивізії 11-а кВ 72

Також 4 не встановлених

Тіла вказаних осіб знаходиться у Центральному морзі 1 , Міського бюро СМЕ ( м Киів вул Оренжерейная 9 ) .

Родичам та близьким будуть видаватися 21.02.2014 з 14-00 год.

Для отримання тіла необхідно :

1. Для оформлення свідоцтва про смерть необхідно мати копію паспорта померлого або його дані ПІБ та дата народження померлого .

2. Мати при собі документ який підтверджує спорідненість або ж довіреність родичів

3 . Особа яка буде отримувати тіло мати паспорт.

За отриманням додаткової інформації звертайтесь до контактної особи : Лілія тел 0674461854