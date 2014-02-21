Байден попередив Януковича про нові санкції

Як йдеться в повідомленні Білого дому, Байден знову різко засудив нове насильство і закликав Януковича негайно відвести всі силові структури – міліцію, снайперів, військові і воєнізовані частини, а також «нерегулярні сили», передає Радіо Свобода.

Американський чільник також закликав українського піти на негайні і відчутні кроки до співпраці з опозицією на шляху, який відповідав би законним прагненням українського народу, повідомили у Вашингтоні.

Байден наголосив, що США підтримують незалежну, демократичну Україну, що йде до того майбутнього, яке обирає її народ.

Раніше в четвер один із речників Білого дому Джош Ернест заявляв, що у президента США Барака Обами «з певною терміновістю» розглядають наявні можливості реагування на останні події в Україні. За його словами, нині активно обговорюють цілу низку можливих заходів. Він не уточнював, про які саме нові санкції може йтися, але нагадав, що, на думку США, саме влада України є головною відповідальною за дотримання миру.

У четвер зранку в Києві поновилося насильство, працівники силових структур почали широко застосовувати проти демонстрантів бойову вогнепальну зброю, що призвело до десятків жертв, у першу чергу серед учасників протестів.

Цього ж дня у Брюсселі міністри закордонних справ країн ЄС на надзвичайній зустрічі, присвяченій становищу в Україні, одноголосно схвалили цілеспрямовані санкції, зокрема, замороження активів і заборону на візи, стосовно відповідальних за порушення прав людини, насильство і застосування надмірної сили.

У середу США вже запроваджували санкції проти причетних до насильства в Україні, що ставалося попередніми днями. Там ішлося про скасування чи заборону видачі віз приблизно 20 українським посадовцям. Вашингтон тоді попередив, що може розширити свої санкції.