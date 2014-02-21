У мережі з'явився запис спілкування по рації ймовірних снайперів в Києві

Виходячи з запису, у кожного з снайперів собствення дислокація і позивні. Основна база знаходиться вготелі "Україна".

"Уважно до вулиці Грушевського, приготувалися працювати. Якщо буде рух зі зброєю, доповідь і робота. "Беркут" готується вперед, будемо прикривати", - говорить один з голосів.

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"Ми тільки готель "Україна" звідси спостерігаємо - може, нам переміститися на ваш верхній рівень?"- Запитує учасник розмови.

"Зараз відкриють вікна, будемо далі рухатися, поки спостерігаємо те, що є. Слухайте і дивіться. З двох пострілів зліва, тягне вітер, плюс ще рух якийсь, верхні вікна відкриті..." - відповідають йому.

"Поправки зробили про готовність працювати. Готель "Україна" - основа. Дахи висотних - пріоритет. Ті, хто правіше до телевізора, спостерігають Грушевського..." - дають вказівки силовикам.