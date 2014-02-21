На Вінниччині зруйнували ще двох Ленінів

В Іллінцях та Калинівці Вінницької області сьогодні, 21 лютого повалили пам’ятники Леніну, якого люди вважають «ідолом комуністів", передає Винница.info з посиланням на @mikekomar.

«Райцентр Калинівка Вінницької області також не спав і звалив вождя. 21.02», повідомляє видання.