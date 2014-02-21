На Вінниччині зруйнували ще двох Ленінів

15:23, 21 лютого 2014
Політика
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Сьогодні на Вінниччині зруйнували ще два пам'ятники Володимиру Леніну. 

Ленин

В Іллінцях та Калинівці Вінницької області сьогодні, 21 лютого повалили пам’ятники Леніну, якого люди вважають «ідолом комуністів", передає Винница.info з посиланням на @mikekomar.

Зруйнований пам'ятник Леніну у Вінниці

«Райцентр Калинівка Вінницької області також не спав і звалив вождя. 21.02», повідомляє видання. 

Райцентр Илльенец Винницкая область / Винница.info

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