На Вінниччині зруйнували ще двох Ленінів
15:23, 21 лютого 2014Політика
0
Сьогодні на Вінниччині зруйнували ще два пам'ятники Володимиру Леніну.
Зруйнований пам'ятник Леніну у Вінниці
В Іллінцях та Калинівці Вінницької області сьогодні, 21 лютого повалили пам’ятники Леніну, якого люди вважають «ідолом комуністів", передає Винница.info з посиланням на @mikekomar.
Зруйнований пам'ятник Леніну у Вінниці
«Райцентр Калинівка Вінницької області також не спав і звалив вождя. 21.02», повідомляє видання.
У райцентрі Іллінець Вінницької області також звалили Леніна / Винница.info
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter