Майдан не розійдеться, поки не будуть виконані всі вимоги - Яценюк

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк після підписання Угоди з врегулювання кризи в України з Президентом Віктором Януковичем.

Читайте такожЯнукович підписав Угоду з урегулювання кризи в Україні

Він зауважив, що політичні опоненти 20 лютого протягом тривалого часу наполягали на звільненні Майдану та інших вулиць

“Це ніколи не було б прийнятно. Ми б на це ніколи не погодились. Ми чітко висловили позицію. Люди будуть, поки не будуть виконані всі пункти”, - сказав Яценюк.