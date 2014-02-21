Майдан не розійдеться, поки не будуть виконані всі вимоги - Яценюк
16:34, 21 лютого 2014Політика
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Майдан не розійдеться, поки не будуть виконані всі вимоги.
Яценюк: Люди будуть, поки не будуть виконані всі пункти
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк після підписання Угоди з врегулювання кризи в України з Президентом Віктором Януковичем.
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Він зауважив, що політичні опоненти 20 лютого протягом тривалого часу наполягали на звільненні Майдану та інших вулиць
“Це ніколи не було б прийнятно. Ми б на це ніколи не погодились. Ми чітко висловили позицію. Люди будуть, поки не будуть виконані всі пункти”, - сказав Яценюк.
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