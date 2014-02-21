Глава АП прогнозує дострокові вибори Президента в грудні

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам.

"Президентські вибори (будуть) у грудні місяці", - сказав Клюєв.

Він нагадав, що це передбачено підписаною сьогодні Угодою про врегулювання кризи в Україні.

Він також зазначив, що даний документ передбачає, що протягом 10 днів буде створена коаліція у Верховній Раді і призначено новий Кабінет міністрів.

При цьому на уточнююче запитання, чи обговорювався склад Кабміну, а саме співвідношення опозиції і влади, і хто на які міністерства претендує, Клюєв зазначив, що таке питання не обговорювалося, оскільки, за його словами, сторони намагалися якнайшвидше врегулювати ситуацію в Україні, а не ділили міністерські крісла.

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Як повідомляв УНІАН, Віктор Янукович і лідери опозиції сьогодні підписали Угоду про врегулювання кризи в Україні .

Голова фракції партії "Український демократичний альянс за реформи (УДАР)" у Верховній Раді Віталій Кличко заявив, що угода про врегулювання кризи в Україні, яка була підписана Президентом Віктором Януковичем, передбачає, що дострокові вибори Президента будуть проведені за рішенням Верховної Ради в період з вересня по грудень.